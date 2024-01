NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im US-Handel unter 1,09 US-Dollar gehalten, nachdem er im europäischen Geschäft unter diese Marke gerutscht war. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0873 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0882 (Montag: 1,0945) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9189 (0,9136) Euro gekostet.

Der Euro wurde durch einen allgemein stärkeren Dollar unter Druck gesetzt. Die US-Währung profitierte von Zweifeln an raschen Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve. Dazu trugen auch Äußerungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller bei, wonach die Währungshüter die Leitzinsen wahrscheinlich nicht so bald und nicht so aggressiv senken werden, wie die Märkte dies bislang angenommen hätten./edh/he