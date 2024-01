Nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende sind die US-Aktienmärkte mit klaren Verlusten in die verkürzte Börsenwoche gestartet. Neue Äußerungen eines Fed-Notenbankers dämpften die Stimmung.Händler verwiesen auf Äußerungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller, wonach die US-Notenbank die Leitzinsen wahrscheinlich nicht so bald und nicht so aggressiv senken wird, wie die Märkte dies bislang angenommen hätten.Der Dow Jones Industrial fiel am Dienstag um 0,8 Prozent auf 37.360,99 Punkte. Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...