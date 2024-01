Mondelez: interessante Keilformation beim Süßwarenhersteller!

Mondelez kauft zu!

Mondelez (MDLZ) - ISIN - US6092071058

Mehrheitsbeteiligung beim Backwarenhersteller Give & Go! Rückblick

Die Mondelez-Aktie verlor im vergangenen Halbjahr etwas mehr als ein Prozent ihres Kurswertes. Nach dem Tief im Oktober hat sich das Wertpapier wieder auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte gearbeitet und ist nach einem Pullback startklar für eine weiter Aufwärtsbewegung.

Mondelez-Aktie-Aktie: Chart vom 16.01.2024, Kürzel: MDLZ; Kurs: 72.85 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Mondelez, in Deutschland bekannt durch seine Schokolade im lila Papier, hat sein Produktportfolio, u. a. moit der Akquisition einer bedeutenden Mehrheitsbeteiligung am Backwarenhersteller Give & Go erweitert. Dies hat zuletzt die Kassenlage und den Aktienkurs belastet. Der Gewinn pro Aktie lag im dritten Quartal knapp über den Erwartungen der Analysten. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde angehoben. Für langfristig orientierte Anleger ist die stetige Steigerung der Dividenden in den letzten Jahren sehr erfreulcih.

SETUP

Unsere Trade-Idee setzt auf einen Ausbruch aus der Keilformation und palatziert den Stop Loss unter dem Tief vom 11. Janaurar. Kursziel wäre das Pivot-Hoch vom zweiten Handelstag dieses Jahres. Die nächsten Quartalszahlen kommen vorraussichtlich am 30. Januar, so das auch ein längerer Swingtrade denkbar wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders-Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Mondelez ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in MDLZ.

Veröffentlichungsdatum: 16.01.2024

