London (ots/PRNewswire) -• Apple erzielt bemerkenswerten 74%igen Anstieg des Markenwerts• KI boomt: NVIDIA ist die am schnellsten wachsende Marke der Welt• Deutsche Telekom steigt in die globalen Top 10 auf• Tesla verlässt die Top 10 und fällt auf Platz 18 zurückApple hat in diesem Jahr ein außergewöhnliches Wachstum des Markenwerts erzielt, der um 219 Milliarden USD (74 %) auf 517 Milliarden USD gestiegen ist, und damit seinen Titel als wertvollste Marke der Welt zurückerobert.Jedes Jahr stellt das führende Markenbewertungsunternehmen Brand Finance (https://brandfinance.com/) 5.000 der größten Marken auf den Prüfstand. Die 500 wertvollsten und stärksten globalen Marken werden in der jährlichen Brand Finance Global 500 2024 Rangliste (https://brandirectory.com/global) aufgeführt.Apple hat einen bemerkenswerten Anstieg des Markenwerts erzielt, auch wenn die iPhone-Verkäufe weitgehend stagnieren, da die Strategie des Unternehmens, neue Märkte zu erschließen, sein Ökosystem zu erweitern und Upgrades auf höherwertige iPhones zu fördern, sehr effektiv war. Apple hat seine Position als dominierender Akteur auf dem Markt für Premium-Smartphones mit einem Anteil von 71 % behauptet.David Haigh, Vorsitzender und Geschäftsführer von Brand Finance, kommentierte:"Apple hat seinen Markenwert durch strategische Diversifizierung und Premiumisierung gesteigert. Unseren Untersuchungen zufolge halten mehr als 50 % der Befragten Apple für teuer, aber den Preis wert, was die Fähigkeit der Marke unterstreicht, einen Preisaufschlag zu verlangen."NVIDIA (Markenwert steigt um 163 % auf 44,5 Mrd. USD) wird die am schnellsten wachsende Marke der Welt.Als Hauptlieferant von Chips im Bereich der künstlichen Intelligenz wird NVIDIA als äußerst innovativ wahrgenommen, während die Werte für Bekanntheit, Beachtung und Weiterempfehlung im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind, so eine Untersuchung von Brand Finance.Die Deutsche Telekom (Markenwert um 17 % auf 73,3 Mrd. USD gestiegen) hat den Titel der wertvollsten Telekommunikationsmarke der Welt übernommen und damit Verizon (Markenwert um 6 % auf 71,8 Mrd. USD gestiegen) überholt. Weltweit liegt sie auf Platz 9 und ist auch die wertvollste europäische Marke.Tesla (Markenwert um 12 % auf 58,3 Mrd. USD gesunken) ist aus den Top 10 herausgefallen und auf Platz 18 hzurückgefallen. BYD (Markenwert um 20 % auf 12,1 Mrd. USD gestiegen) hat Tesla nun überholt und ist nun der weltweit größte Hersteller von Elektrofahrzeugen.Trotz des größeren Produktionsvolumens von BYD ist der Markenwert von Tesla jedoch fünfmal so hoch wie der von BYD. Dies unterstreicht die anhaltende Bedeutung von Marken als Unternehmensvermögen, die es Tesla ermöglichen, einen Preisaufschlag zu erzielen, den Unternehmenswert zu stützen und potenziell neues Wachstum zu fördern.Den vollständigen Bericht Brand Finance Global 500 2024 finden Sie hier (https://brandirectory.com/global)Alle Details zur Methodik (https://brandirectory.com/methodology) von Brand Finance sowie häufig gestellte Fragen finden Sie hier. (https://brandirectory.com/faqs)