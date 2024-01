LKW-Fahrer rufen zur Demonstration nach Berlin ++ Bundestag debattiert in aktueller Stunde über die massiven Proteste ++ Grüne Fraktionschefin: sind mit Agrarpolitik gescheitert ++ FDP-Urgesteint verlässt Partei ++ Bündnis Sarah Wagenknecht will "Ruanda-Modell" zur Lösung der Asylkrise ++ Busse in Wiesbaden: Stromer weg - Diesel her ++ Trump-Triumph in Iowa ++ US-Streitkräfte im Roten Meer: D ...

