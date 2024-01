© Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa - dpa-Bildfunk



Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmensdaten 07:00 Uhr, Schweiz: Geberit, Q4-Umsatz 22:30 Uhr, USA: Alcoa, Q4-Zahlen Niederlande: Just Eat Takeaway.com, Q4-Umsatz USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen USA: Citizens Financial Group, Q4-Zahlen USA: Charles Schwab, Q4-Zahlen Konjunkturdaten 03:00 Uhr, China: BIP Q4/23 03:00 Uhr, China: Industrieproduktion 12/23 03:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 12/23 08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 12/23 11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 12/23 (endgültig) 14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 12/23 14:30 Uhr, USA: Im- und Exportpreise …