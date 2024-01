EQS-News: Fair Value REIT-AG / Schlagwort(e): Immobilien

Fair Value REIT-AG verlängert Mietvertrag in Lutherstadt Wittenberg



17.01.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Langen, 17. Januar 2024 - Die Fair Value REIT-AG (WKN/ISIN A0MW97/DE000A0MW975), eine Tochtergesellschaft der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN DE000A0XFSF0), hat den Mietvertrag über rund 7.150 m² mit Kaufland in Lutherstadt Wittenberg um 10 Jahre verlängert. Das etablierte Einzelhandelsobjekt in Lutherstadt Wittenberg verfügt über eine Gesamtmietfläche von knapp 15.000 m² und ist an weitere Einzelhändler voll vermietet. Im Rahmen der Mietvertragsverlängerung wird die Eigentümerin umfassende Investitionen vornehmen und die Attraktivität des Standortes als Nahversorgungszentrum weiter steigern sowie die CO2-Bilanz der Immobilie optimieren.



Pressekontakt:

Fair Value REIT-AG

Julius Stinauer

Robert-Bosch-Straße 11

63255 Langen

Telefon: +49 (0) 6103 372 49 44

E-Mail: ir@demire.ag



17.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com