1&1 - Vorstandschef Ralph Dommermuth benötigt für den Aufbau eines vierten deutschen Mobilfunknetzes noch mehr Frequenzen. "Zum Jahresende hatten wir 1.055 Standorte und damit unser angepasstes Ziel von 1.000 mit passiver Infrastruktur erreicht", sagte er im Gespräch mit der FAZ. "Wir haben derzeit insgesamt 5.000 Standorte bestellt und sind gut ins neue Jahr gestartet. Ich denke, wir werden bis Jahresende über mehr als 2.000 zusätzliche Funkmasten verfügen." (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

LINDE - Linde-Aktionäre erhielten vergangene Woche ein Kaufangebot, das zu schön war, um wahr zu sein: Ein Unternehmen namens EM-Kapital-Invest GmbH wollte ihnen die Aktien deutlich über dem Kurs abkaufen. Das Kaufangebot wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht und von den depotführenden Banken an die Kunden weitergeleitet. Später kam heraus: Die EM-Kapital-Invest GmbH wurde aufgelöst. Ein mutmaßlicher Betrüger hat sich den Namen des Unternehmens geliehen und ein falsches Kaufangebot im Bundesanzeiger veröffentlicht. (Handelsblatt)

INTEL - Lange Zeit war der Bau von Chipfabriken in Magdeburg von Spekulationen begleitet. Doch nun scheinen die Zweifel beseitigt, und der Baustart rückt näher. Alles laufe nach Plan, sagte das zuständige Vorstandsmitglied Keyvan Esfarjani auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vor Journalisten. Derzeit warte man auf die Zustimmung aus Brüssel. "Wir hoffen, Ende 2024 den Spatenstich zu machen", sagte Esfarjani. Laufe weiterhin alles nach Plan, könnten von 2027 an die ersten Chips produziert werden. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

KREISSPARKASSE KÖLN - Die zweitgrößte Sparkasse der Republik schließt jede fünfte Filiale. Mit neuen Services will sie den Kunden den Wegfall der Standorte schmackhaft machen. 23 Zweigstellen im Kölner Umland sollen im Mai und Juni mit benachbarten Standorten zusammengeschlossen werden. (Börsen-Zeitung)

DAVIDSON KEMPNER - Der als Hedgefonds bekannte US-Investor mischt in Deutschland künftig im Sanierungsgeschäft für angeschlagene Unternehmen mit. Partner dafür ist die neue Gesellschaft Birkenstein Capital des Restrukturierungsfachmanns Tobias Hoffmann-Becking, der früher die entsprechende Sparte des Fusionsberaters Rothschild leitete. Davidson Kempner agiere als exklusiver Geldgeber für Birkenstein, sagte Hoffmann-Becking im Interview. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

