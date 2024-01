Der DAX (WKN: 846900) tendierte am Dienstag zunächst deutlich leichter, konnte die Verluste im Tagesverlauf aber wieder eindämmen. Letztlich büßte das größte deutsche Börsenbarometer 50 Punkte ein und ging -0,3% tiefer mit 16.571 Punkten aus dem Handel. Die großen US-Indizes meldeten sich nach dem Feiertag am Montag ebenfalls mit Abgaben zurück. Bereits am Morgen zeichnete sich ein schwacher Handelstag ab. Die deutschen Standardwerte starteten Gap ...

Den vollständigen Artikel lesen ...