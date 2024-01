News von Trading-Treff.de Der Druck im DAX nimmt weiter zu, Indizes an Wall Street und in China notieren im Minus und bringen diese Tradingideen zum 17.01.2024 hervor. DAX setzt Druck auf Unterseite fort Der Dienstag zeigte bereits in der Vorbörse weiteren Druck an und fiel in das skizziert GAP der Vorwoche, über welches wir in der Morgenanalyse am 16.01.2024 sprachen. An dieser Schwelle im Endloskontrakt entstand weitere Gefahr eines Durchbruchs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...