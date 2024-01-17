- BARCLAYS HEBT DELIVEROO AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 155 (145) PENCE - BARCLAYS HEBT ZIEL FüR ASOS AUF 355 (350) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'- BARCLAYS SENKT DELIVEROO AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 145 (155) PENCE - BERNSTEIN HEBT ZIEL FüR SAINSBURY AUF 320 (300) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN HEBT ZIEL FüR TESCO AUF 340 (330) PENCE - 'OUTPERFORM'- JEFFERIES HEBT BASIC FIT AUF 'BUY' (UNDERPERFORM) - ZIEL 33 (29) EUR- JPMORGAN HEBT ZIEL FüR VINCI AUF 144 (133) EUR - 'OVERWEIGHT'- UBS HEBT BALOISE-HLDGS AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 145 (140) CHF- UBS SENKT ADMIRAL GROUP AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 2850 (2750) PENCE - UBS SENKT M&G AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 235 (220) PENCE- UBS SENKT ZURICH AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 455 (477) CHF- WDH/SOCGEN HEBT SCOR AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...