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WKN: ZAL111 | ISIN: DE000ZAL1111 | Ticker-Symbol: ZAL
Xetra
17.01.24
09:40 Uhr
16,550 Euro
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Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
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ZALANDO SE Chart 1 Jahr
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ZALANDO SE 5-Tage-Chart
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16,45516,46509:55
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ABOUT YOU HOLDING SE Chart 1 Jahr
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ABOUT YOU HOLDING SE3,944-1,25 %
AUTO1 GROUP SE4,249-3,19 %
ZALANDO SE16,550-3,72 %
ZALANDO SE ADR8,200-5,20 %
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