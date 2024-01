© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique



Der Aktienkurs von MorphoSys ist am Dienstag bis zu 17 Prozent geklettert. Geht es heute weiter bergauf?Die Aktien von MorphoSys haben am Dienstag einen beeindruckenden Anstieg verzeichnet und sind auf den höchsten Stand seit Ende 2021 geklettert. Damit setzten die Aktien ihre seit zwei Monaten andauernde Erholungsrallye fort. Diese positive Entwicklung folgt nach einem signifikanten Einbruch im November, der durch wenig überzeugende Studienergebnisse zum Blutkrebsmedikament Pelabresib ausgelöst wurde. Händler und Analysten sehen in den aktuellen Kursgewinnen und den starken Schwankungen der letzten Wochen Hinweise auf immer wiederkehrende Spekulationen über möglicherweise positive …