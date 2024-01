Der DAX startete am Vortag direkt mit einem Gap-down in den Handel und erreichte im Tagestief 16.471 Punkte. In der Folge konnte der DAX wieder hochziehen und per Handelsschluss mit einer bullischen Tageskerze bei 16.539 Punkten aus dem Handel gehen. Am heutigen Mittwochmorgen zeigt sich der DAX vorbörslich jedoch schwächer im Bereich von 16.380 Punkten und kann die bullische Vortageskerze nicht bestätigen. Sollte der DAX unter 16.400 Punkte fallen, ...

