Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat Visionen, klare Ziele: 500 Mio EUR Umsatz soll es in 2028 werden. Trotzdem handelt die Aktie derzeit - wie die meisten Wasserstoffaktien weltweit - in einem schwächelnden Marktumfeld besonders schwach. Es scheint, als ob die Anlegerkarawane weiterzieht: Vom Wasserstoffmarkt zur KI oder in die Cryptowelt. Ob Wasserstoff mehr als eine Idee, sondern ein Markt der Zukunft sein kann, müssen die Pureplayer beweisen. Eine Nel, eine ...

