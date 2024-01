Emittent / Herausgeber: FairCap GmbH / Schlagwort(e): Private Equity

FairCap erwirbt Stumpp & Schüle GmbH von Lesjöfors AB



17.01.2024 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





FairCap erwirbt Stumpp & Schüle GmbH von Lesjöfors AB München, 21. Dezember 2023 - FairCap schließt den Erwerb von Stumpp + Schüle GmbH von Lesjöfors AB, einer Tochtergesellschaft von Beijer Alma AB, erfolgreich ab. Die Stumpp + Schüle GmbH ("Stumpp + Schüle") ist ein deutscher Hersteller von Drahtfedern, Press- und Biegeteilen mit einer langen Tradition, die bis ins Jahr 1934 zurückreicht. Seine namhaften Kunden sind hauptsächlich in der Automobil-, Elektronik- sowie in der Glas- und Keramikbranche tätig. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Beuren (Deutschland). Nach der Übernahme der S & P Federnwerk GmbH & Co. KG ("S & P Federnwerk") im Jahr 2021 und der anschließenden erfolgreichen Transformation stellt der Erwerb von Stumpp + Schüle die zweite Übernahme eines Unternehmens im Bereich Federn- und Stanzbiegetechnik durch FairCap dar. Max Koch-Heintzeler, Managing Partner von FairCap, erklärt: "Wir sind sehr stolz, Stumpp + Schüle in der FairCap-Familie willkommen zu heißen und sind überzeugt, dass Stumpp + Schüle als eigenständiges Unternehmen mit einem fokussierten und wettbewerbsfähigen Produktportfolio sein volles Potenzial als spezialisierter Hersteller von technischen Federn und Biegeteilen ausschöpfen kann. Unsere erfahrenen operativen Experten werden Stumpp + Schüle in dieser besonders komplexen Übergangsphase des Carve-Outs sowie bei der Umsetzung der langfristigen Wachstumspläne unterstützen. Gemeinsam mit der erfahrenen Belegschaft von Stumpp + Schüle möchten wir an die Erfolgsgeschichte von S & P Federnwerk anknüpfen. Die Verbesserung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Aspekte des Unternehmens wird ein Schlüsselelement unserer zukünftigen Strategie sein." Über FairCap Die FairCap GmbH ist eine unternehmerische Beteiligungsgesellschaft mit Büros in München, London und Mailand, welche mittelständische Unternehmen in Sondersituationen (Carve-Out, Turnaround, Transformation) erwirbt und unter Berücksichtigung finanzieller, ökologischer und sozialer Aspekte weiterentwickelt. FairCap ist eine von einem Family Office finanzierte Private Equity Holding, die nicht an eine Fondslaufzeit gebunden ist und Beteiligungen langfristig halten kann. Im Gegensatz zu traditionellen Finanzinvestoren zielt der Investitionsansatz von FairCap nicht auf kurzfristige finanzielle Erträge ab, sondern auf den Aufbau nachhaltiger Unternehmen bei gleichzeitig positiver Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft. FairCap wurde beraten von: Heuking Lüer Wojtek (Legal); HWS Steuern/Prüfung/Recht (Tax).



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.