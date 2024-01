Hamburg (ots) -Die Hamburger Kommunikationsagentur PER Agency GmbH hat zum 1. Januar 2024 ihre Geschäftsführung ausgebaut. Simone Day (46), bisher Ressortleiterin bei BILD, wird neben Dr. Roland Heintze (50) zweite Geschäftsführerin.Mit dem Neuzugang am Standort Berlin stärkt PER seine Kompetenz mit einer erfahrenen Journalistin. Simone Day war 20 Jahre im Axel Springer Verlag, unter anderem bei "BILD der FRAU", in der Hamburger Lokalredaktion der BILD und Leiterin des BILD-Ratgeberressorts "Leben & Wissen"."Neue Medien machen Informationen in immer größerer Menge jederzeit verfügbar. Unternehmen, die in dieser Masse gehört werden wollen, brauchen überzeugende Fakten und klare Botschaften zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die Verzahnung digitaler Analyse, Beratung und Umsetzung mit Boulevard-Kompetenz hilft den Kunden von PER, noch besser wahrgenommen zu werden." Simone Day, Geschäftsführerin der PER Agency GmbH."Wir können messbaren Erfolg für unsere Kunden zukünftig noch schneller realisieren. Zudem kann PER seinen Wachstumskurs in Deutschland und international mit der neuen Doppelspitze beschleunigen." Dr. Roland Heintze, Geschäftsführer der PER Agency GmbH.Pressekontakt:P.E.R. Agency GmbHDr. Roland HeintzeE-Mail: dr.roland.heintze@per-agency.comTelefon: +49 40 253185-110Original-Content von: P.E.R. Agency GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096203/100915187