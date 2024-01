Frankfurt am Main (ots) -Nestlé Nutrition entwickelt sein Säuglingsnahrungs-Sortiment nach neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen grundlegend weiter. BEBA und BEBA Supreme Folgenahrungen werden ab Februar 2024 neben dem einzigartigen BEBA-Proteinkonzept neue innovative HMO-Komplexe enthalten. HMO (Humane Milch-Oligosaccharide*) sind komplexe Kohlenhydrate, die natürlicherweise nur in der Muttermilch vorkommen. In ihr repräsentieren sie den drittgrößten Bestandteil an festen Stoffen. Mit ihrer Optimierung zeichnen sich BEBA Folgenahrungen zukünftig nicht nur das einzigartige Proteinstufenkonzept aus, ein nach dem Vorbild der Muttermilch dem Alter des Babys angepasster Proteingehalt, sondern auch durch einen einzigartigen Komplex aus fünf statt bisher einem HMO. BEBA Supreme kennzeichnet sich zeitgleich durch einen synergetischen Komplex, bestehend aus sechs HMO in altersgerechter Menge sowie den Probiotika B-bifidus und B-lactis. Dies ebenso wie durch die ausschließliche Verwendung eines hochwertigen, schonend aufgespaltenen Proteins. Mit den Optimierungen werden beide Rezepturen auf ein noch höheres Qualitätsniveau gehoben und entsprechen damit dem neuesten Stand der Wissenschaft im Bereich der HMO-Forschung."Wir engagieren uns in richtungsweisender Forschung und arbeiten eng mit Fachkräften des Gesundheitswesens zusammen, um mit qualitativ hochwertigen, klinisch getesteten Produkten, Babys, die nicht oder nur teilweise gestillt werden können, alle essenziellen Nährstoffe bereitzustellen. Damit leisten wir für diese einen wichtigen und wertvollen Beitrag zur optimalen Ernährung. Hierdurch unterstützen wir das altersgerechte Wachstum, ebenso wie die Entwicklung von Knochen durch enthaltenes Calcium, die Kognition durch ALA (alpha-Linolensäure) und das Immunsystem durch die enthaltenen Vitamine A, C und D." so Laurent Alsteens, Global Head of Early Childhood Nutrition bei Nestlé.*nicht aus Muttermilch gewonnenDie ganze Pressemitteilung finden Sie hier (https://www.nestle.de/medien/pressemitteilung/nestl%C3%A9-nutrition-stellt-die-neueste-generation-von-s%C3%A4uglingsnahrungen-vor).Pressekontakt:Nestlé Deutschland AGRebekka SchuhTel.: 069 / 6671 3084E-Mail: rebekka.schuh@de.nestle.comOriginal-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34093/5693452