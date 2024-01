Schon 2025, so die Internationale Energieagentur, werden die erneuerbaren Energien die Kohle verdrängen und die wichtigste Stromquelle darstellen. Dennoch muss das Tempo noch erhöht werden, um die Ziele der Weltklimakonferenz Wirklichkeit werden zu lassen. 2023 wurden mit einem Plus von mehr als 50 Prozent neue Ökostromanlagen errichtet. Etwa drei Viertel davon stammen aus Solarkraftwerken. Rekordwerte wurden dabei in China, in den USA, Brasilien und auch in Europa geschafft. Solarmodule ...

Den vollständigen Artikel lesen ...