Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Geberit Gruppe verzeichnete im Jahr 2023 in einem außerordentlich schwierigen Umfeld mit einer rückläufigen Bauindustrie in Europa einen währungsbereinigten Nettoumsatzrückgang von 4,8%, so das Unternehmen in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...