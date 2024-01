Oldenburg (www.anleihencheck.de) - In den letzten zwölf Monaten zeigten sich die weltweiten Finanzmärkte von ihrer spannendsten Seite, so die Experten von LOYS.Es sei ein ereignisreiches Jahr gewesen und habe insgesamt unter dem vorherrschenden Einfluss der Zinsentwicklungen gestanden.Am Zinsmarkt habe es enorme Bewegungen gegeben, nachdem das Jahr 2022 angesichts eines Inflationsschocks einen veritablen Crash am Anleihemarkt ausgelöst habe. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2023 sei es zu mehreren Leitzinserhöhungen und deutlichen Renditeanstiegen am Bondmarkt gekommen. Nachdem aber klar geworden sei, dass die Inflation ihren Höhepunkt überschritten habe und die Leitzinsen nicht weiter angehoben werden müssten, sei Zinssenkungsfantasie für das Jahr 2024 erblüht. Davon hätten sich die Aktienmärkte gehörig inspirieren lassen und es sei dort in den letzten zwei Monaten des Jahres zu einer fulminanten Kursrally gekommen. Daher ende das Jahr 2023 so, wie es begonnen habe: Mit deutlichen Kursanstiegen. ...

