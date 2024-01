Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Primärmarktaktivitäten am europäischen Anleihemarkt sind ausgesprochen rege in das neue Jahr gestartet, so die Analysten der Nord LB.Einschließlich Montag dieser Woche seien bereits Bonds im Gegenwert von EUR 205,54 Mrd. geprintet worden (10,0% mehr als im Vorjahresvergleichszeitraum (EUR 186,83 Mrd.)). Deutsche Bunds hätten sich am Dienstag kaum bewegt. Die Rendite zehnjähriger Anleihen sei wie festgenagelt gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...