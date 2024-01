EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Kooperation

q.beyond und mgm technology partners schließen Partnerschaft für Low Code-Plattform A12 Entwicklungsplattform A12 von mgm ist Basis für zahlreiche Anwendungen im öffentlichen Sektor und in der Privatwirtschaft

q.beyond bringt Beratung- und Entwicklungs-Know-how sowie sichere IT-Umgebung aus deutschen Hochsicherheitsrechenzentren ein Köln/München, 17. Januar 2024 - Das Softwareunternehmen mgm technology partners (mgm) und der IT-Dienstleister q.beyond kooperieren künftig eng bei der Umsetzung und Implementierung von Software-Entwicklungsprojekten. Ziel ist es, gemeinsam mittelständische Unternehmen und öffentliche Organisationen bei der Einführung von zukunftssicheren Geschäftsanwendungen zu unterstützen. q.beyond setzt dabei im Rahmen des A12-Partnerprogramms bei der Softwareentwicklung für seine mittelständischen Kunden zusätzlich auf die Plattform. Die mgm A12 Enterprise Low Code-Plattform ist eine Entwicklungsplattform für Teams aus Business und IT. Mit A12 können große Teile einer Web-Anwendung ohne Programmierkenntnisse erstellt und langfristig gepflegt werden. A12 ist explizit auf kritische Geschäftsanwendungen und komplexe IT-Umgebungen ausgelegt, beispielsweise für Vertrieb, Kundenmanagement, Logistik, Beschaffung, Personal und Anwendungen für die öffentliche Verwaltung. Implementierung und Betrieb aus einer Hand q.beyond bietet ihren Kunden damit die Möglichkeit, anhand vorgefertigter sowie langjährig erprobter Module Applikationen wesentlich effizienter zu entwickeln. Notwendige Schnittstellen zu weiteren Unternehmensanwendungen sowie Security-Mechanismen bringt die Plattform mit oder sie lassen sich individuell anpassen. Der IT-Dienstleister übernimmt dabei den gesamten Implementierungspart, inklusive der Modellierung oder auch das Testing der Anwendungen. Darüber hinaus hostet q.beyond die Anwendungen bei Bedarf in der Private Cloud in seinen deutschen Hochsicherheitsrechenzentren. Diese sind unter anderem TÜV- und ISO-zertifiziert (TÜV TSI.STANDARD V4.3 Level 3 erweitert; ISO 9001:2015; ISO 27001:2013). Zudem werden sie mit Ökostrom betrieben und q.beyond hat sich kürzlich dem EU-Kodex für energieeffiziente Rechenzentren angeschlossen. "Wir freuen uns sehr auf die künftige, enge Zusammenarbeit mit mgm. Als Technologieunternehmen im deutschen Markt verfolgen wir gemeinsam das Ziel, unsere Kunden mit den besten IT-Tools auszustatten und ihnen damit im Wettbewerb den entscheidenden Vorsprung zu verschaffen. Zudem möchten wir die Digitalisierungsinitiativen im öffentlichen Sektor mit pragmatischen Lösungen voranbringen", so Alexander Hartmann, Mitglied der Geschäftsleitung von q.beyond. "Unsere Technologie-Stacks passen optimal zusammen, sodass wir vom Start weg in der Lage sind, die auf Basis von A12 entwickelten Applikationen Realität werden zu lassen." A12 als Turbo für IT-Modernisierung Für mgm technology partners geht es bei der neuen Partnerschaft abermals um eine größere A12-Bekanntheit und den Kontakt zu neuen Zielgruppen. "Dank der Stärke von q.beyond im Mittelstand können wir gemeinsam A12 in vielen innovativen und starken mittelständischen Unternehmen bekannt machen", sagt Daniel Brodkorb, Mitglied der mgm-Geschäftsleitung. "Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und die Modernisierung von IT-Landschaften mittels Low Code-Anwendungen bringt gerade auch im Mittelstand Effizienzsteigerungen und Schnelligkeit im fortschreitenden digitalen Wandel. Wir freuen uns sehr, dass sich q.beyond mit dem exzellenten Know-how im IT- und Software-Geschäft für unser A12-Partnerprogramm entschieden hat."





Unternehmensprofil mgm technology partners GmbH

mgm technology partners (mgm) ist ein internationales Softwareunternehmen, das auf die Entwicklung von individuellen Geschäftsanwendungen spezialisiert ist. Für die effiziente Umsetzung arbeitet mgm mit der eigenen Low Code-Plattform A12 und dem Ansatz der modellgetriebenen Softwareentwicklung. Spezialisierte Kompetenzteams für Digital Consulting, Design & Usability, Security, Quality Assurance und SAP-Prozessoptimierung unterstützen eine effektive Projektabwicklung und bieten zudem ein eigenständiges Leistungsangebot. Hauptsitz des 1994 gegründeten Unternehmens ist München. Insgesamt sind über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Ländern für mgm tätig, der größte Teil in Deutschland. Seit 2006 ist Allgeier SE größter Anteilseigner.



Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP, Microsoft, Data Intelligence, Security und Softwareentwicklung. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie Lettland, Spanien und Indien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



