Es war ein Paukenschlag, der die gleichzeitig veröffent-lichten starken Q4-Zahlen zur Nebensache machte: Am Freitag (12.10.) verkündete Blackrock, mit inzwischen mehr als 10 Bio. US-Dollar an Assets under Management (AuM) der größte Vermögensverwalter der Welt, den Kauf von Global Infrastructure Partners (GIP). Der Kaufpreis von 12,5 Mrd. setzt sich zusammen aus 3 Mrd. in Cash bzw. Krediten und 9,5 Mrd. Dollar durch die Ausgabe von 12 Mio. neuen Aktien.>Der Deal ist die logische Weiterentwicklung des 2009 getätigten Zukaufs von Barclays Global Investors für 13,5 Mrd. Dollar, der Blackrock-Gründer Larry Fink den Einstieg in den Handel mit börsengehandelten Fonds (ETFs) ermöglichte. Der Kauf von GIP, des größten unabhängigen Vermögensverwalters für alternative Assets, kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Wachstumsdynamik im klassischen ETF-Geschäft abzuflauen droht. Zu Jahresbeginn hatte Fink bereits den ersten Bitcoin-ETF aufgelegt und dabei verkündet, ...

