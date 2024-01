Brand Finance hat die 500 wertvollsten und stärksten globalen Marken erhoben. An der Spitze der Wertung steht in diesem Jahr Apple (Vorjahr Rang zwei hinter Amazon). Apple hat in diesem Jahr ein Wachstum des Markenwerts um 219 Mrd. USD (74 Prozent) auf 517 Mrd. USD erzielt, und damit den Titel als wertvollste Marke der Welt zurückerobert. Die weiteren Top 10 Plätze nehmen Microsoft, Goolge, Amazon, Samsung, Walmart, Tikotok, Facebook, Deutsche Telekom, ICBC ein. Unter den Top 500 findet sich ein österreichisches Unternehmen, nämlich Red Bull auf Rang 260 (Vorjahr 326).

Den vollständigen Artikel lesen ...