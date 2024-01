Wien/Dietikon (ots) -Die Österreichische Post AG und die Planzer KEP AG starten eine Kooperation für die Paketzustellung in der Schweiz. Die Kräfte der beiden Logistikunternehmen werden gebündelt, um Pakete für die Geschäftskund*innen der Österreichischen Post noch besser und effizienter in der Schweiz zuzustellen.Die Versandkund*innen der Österreichischen Post können ihre Pakete nun bequem und mit einem Service aus einer Hand an ihre Empfänger*innen in der Schweiz senden, die dann von "Planzer Paket" flächendeckend zugestellt werden. Die Kooperation erweitert die Auswahlmöglichkeiten für die Zustellung in der Schweiz, was sowohl Privat- als auch Geschäftskund*innen der Post zugutekommt."Die Zusammenarbeit mit Planzer markiert einen wichtigen Meilenstein für beide Unternehmen und stärkt unsere Fähigkeiten bei der Zustellung in der Schweiz. Damit können wir unseren Versandkund*innen einen noch besseren und vor allem nachhaltigen Service für den gesamten DACH-Raum anbieten.", erklärt Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, Österreichische Post AG."Mit einem solch renommierten Unternehmen in Zukunft zusammenarbeiten zu dürfen, macht uns stolz. Wir sind entschlossen, den Kund*innen einen nachhaltigen und herausragenden Service zu bieten.", sagt Nils Planzer, CEO und Verwaltungsratspräsident von Planzer.Über PlanzerPlanzer wurde 1936 gegründet und ist seit 1966 eine Aktiengesellschaft in Familienhand. Heute beschäftigt das Logistikunternehmen über 5.900 Mitarbeitende, davon über 370 Lernende. Sie ist an 69 Standorten in der Schweiz, in Italien, Luxemburg, Deutschland, Frankreich und Hongkong präsent. Mit diversen Dienstleistungen und Gesamtlösungen bedient sie Geschäfts- und Privatkund*innen. Einen besonderen Schwerpunkt setzt das Familienunternehmen bei der Nachhaltigkeit. So legen über 60 Prozent der Sendungen den Großteil der Transportstrecke mit der umweltfreundlichen Bahn zurück.Pressekontakt:Österreichische Post AGIngeborg GratzerLeitung Presse & Interne Kommunikation+43 57767 - 32010presse@post.atOriginal-Content von: Österreichische Post AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010715/100915195