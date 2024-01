Linz (www.anleihencheck.de) - Der kanadische Verbraucherpreisindex erhöht sich gegenüber dem Vormonat um 0,3% und liegt nun bei 3,4%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Neben den Inflationssorgen belaste eine der zuletzt durchgeführten Umfrage der Bank of Canada, die auf eine nach wie vor schwache heimische Wirtschaft hinweise. Der zuletzt gefallene Ölpreis sei einer der Hauptgründe dafür, da Erdöl einer der wichtigsten Exportgüter von Kanada sei. (17.01.2024/alc/a/a) ...

