Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Monaten hat sich die Kerninflation verlangsamt, bleibt aber weiterhin auf hohem Niveau, so Fabien de la Gastine, Head of Interest Rates bei La Française Systematic Asset Management.Das Wachstum in den USA zeige sich weiterhin robust. In zahlreichen großen Volkswirtschaften sei die Übertragbarkeit der finanziellen Bedingungen auf die Realwirtschaft derzeit weniger ausgeprägt als in der Vergangenheit, und die Sensibilität gegenüber Zinsänderungen habe abgenommen. Tatsächlich hätten viele Haushalte und Unternehmen langfristige Schulden zu niedrigen Zinssätzen gemacht, was ihnen vorerst einen gewissen Schutz vor steigenden Zinsen biete. ...

