Der langsame Rückgang der Inflation, anstehende Zinssenkungen und die Präsidentschaftswahl - 2024 ist jede Menge los in den USA. Wie beeinflussen diese Themen die Finanzmärkte? Wieviel Zinsphantasie ist in den Kursen schon eingepreist? Und warum ist die Wahl in Indien für uns Europäer so spannend? Einschätzungen von Roland Hirschmüller, Baader Bank, im Marktgespräch mit Cornelia Frey.