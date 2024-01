Heute im gabb: Um 10:36 liegt der ATX mit -1.35 Prozent im Minus bei 3338 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -2.82% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Polytec Group mit +1.70% auf 3.7425 Euro, dahinter Marinomed Biotech mit +0.99% auf 30.7 Euro und S Immo mit +0.34% auf 14.87 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16398 ( -0.85%, Ultimo 2023: 16751, -2.11% ytd). - News zu Post, Verbund, Research zu Bawag etc.- Nachlese: Rätsel zur RBI-Aktie, Maša Vodalov, Deutschland-Vorbote- Kurze zu SBO, Apple, Red Bull- Unser Robot sagt: RBI, S Immo, EVN und weitere Aktien auffällig; Herwig Teufelsdorfer führt den 4. Tag in der GGC- Börsegeschichte 17.1.: Bitte wieder so wie 1991, da ist es am 17.1. um 7,62 Prozent nach oben gegangen- Österreich-Depots: Verbund weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...