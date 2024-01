Barrick Gold Corp. hat gestern die vorläufigen operativen Ergebnisse des Dezemberquartals und des Gesamtjahres 2023 bekannt gegeben. Demnach hat das Unternehmen im vergangenen Jahr insgesamt 4,05 Mio. oz Gold gefördert und lag damit im Rahmen der im dritten Quartal gemeldeten Zielvorgabe. Die Goldverkäufe beliefen sich in den zwölf Monaten auf 4,02 Mio. oz.



Für das vierte Quartal wurden eine Goldproduktion von 1,05 Mio. oz sowie Goldverkäufe in Höhe von 1,04 Mio. oz gemeldet.



Der Kupferausstoß betrug im Gesamtjahr 420 Mio. Pfund und lag damit innerhalb der angestrebten Planung von 420?470 Mio. Pfund. Im Dezemberquartal belief sich die Kupferproduktion auf 113 Mio. Pfund.



Ausführliche Quartals- und Jahresergebnisse wird Barrick Gold am 14. Februar bekannt geben.



© Redaktion GoldSeiten.de

