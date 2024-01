Mannheim (ots) -Der TÜV Rheinland hat das moderne Regelsystem PAUL Performance zertifiziert. Damit bestätigt der TÜV, dass das Regelsystem der PAUL Tech AG mit adaptivem hydraulischem Abgleich, als alternatives Verfahren anerkannt ist.Genauer heißt es, dass PAUL Performance dem hydraulischen Abgleich nach Verfahren A und B (VDZ) mindestens gleichwertig ist und somit die PAUL Performance Regelung nach GEG § 60c (3) als gleichwertiges Verfahren angesehen werden kann.Ein nicht korrekt durchgeführter hydraulischer Abgleich kann zu einer suboptimalen Wärmeverteilung führen, was in einer Reihe von negativen Folgen resultiert: erhöhter Energieverbrauch, ungleichmäßige Erwärmung von Räumen und eine gesteigerte Belastung der Heizkomponenten. Diese Faktoren tragen nicht nur zu einer Verschwendung von Energie bei, sondern können auch die Lebensdauer von Heizsystemen verkürzen und zu unnötigen Mehrkosten führen.PAUL zielt darauf ab, bestehende Unausgewogenheit im System zu erkennen und diese zu korrigieren, um so Energieeffizienzprobleme anzugehen oder diese zu lösen. PAUL demonstriert erfolgreich seine Fähigkeit, Leistungsvorhersagen des Systems und Teilsysteme aufrechtzuerhalten, wodurch die Energieeffizienz des Heizprozesses verbessert wird. Das optimiert die Energieeffizienz und spart somit Energie, Emissionen und Kosten.Sascha Müller, CEO und Gründer der PAUL Tech AG: "Hinter PAUL Performance steckt eine völlig neuartige Technologie, die natürlich zunächst mit den herkömmlichen Lösungen verglichen wird. PAUL bietet jedoch um einiges mehr und in vielen Kunden Gesprächen hören wir oft, dass PAUL zu gut ist, um wahr zu sein. Die Bestätigung durch den TÜV Rheinland ist daher eine wichtige Botschaft an den Markt und eine tolle Bestätigung für unsere Kunden mit PAUL die richtige Entscheidung getroffen zu haben".Thomas Eusterholz, CTO und Vorstand der PAUL Tech AG ergänzt: "Das TÜV Zertifikat bedeutet für uns einwandfreie Funktionalität und Vertrauen bestätigt von unabhängiger Stelle mit hervorragender Reputation. Diese Auszeichnung freut mich besonders für unsere großartigen Mitarbeiter, die jeden Tag mit Leidenschaft daran arbeiten PAUL für unsere Kunden stets besser zu gestalten."Über PAUL TechDie PAUL Tech AG ist Technologieführer und der Spezialist für die digitale Transformation der Immobilienwirtschaft. PAUL schafft es, mithilfe von Künstlicher Intelligenz Bestandsgebäude klimafreundlich zu machen und das geringinvestiv und ohne Komfortverlust für die Bewohner. Investoren und Betreiber setzen auf PAUL, um ihre Immobilien zukunfts- und wettbewerbsfähig zu machen. Aktuell betreut PAUL über 150 Unternehmen der Immobilienwirtschaft mit über Hundertausende von Wohneinheiten.www.paul.techPressekontakt:Kristina KlehrPressesprecherinTheodor-Heuss-Anlage 1268165 MannheimTelefon: +49 621 92100165E-Mail: kristina.klehr@paul.techOriginal-Content von: PAUL Tech AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157425/5693626