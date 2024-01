Marinomed Biotech AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Österreich. Das Unternehmen entwickelt antivirale und immunologische Therapien wie Nasensprays unter Verwendung der antiviralen Technologieplattform für Atemwegserkrankungen, Marinosolv und der Carragelose-Plattform. Mit der Marinosolv-Technologieplattform ist es möglich, die Wirksamkeit von schwer löslichen Arzneimitteln zu verbessern. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 23. Januar von 10-15 Uhr eine Online-Konferenz zum Thema Gesundheitspflege. Marinomed Biotech wird um 12:00 Uhr durch den CFO Pascal Schmidt und die Leiterin der Abteilung für Investor Relations Stephanie Kniep repräsentiert. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-01-23-12-00/MARI-AV zur Verfügung gestellt.





