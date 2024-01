DAX auf Jahrestief!: SFC Energy unter Druck, Meyer Burger crasht und Hoffnung für Verbio?

Bundesumweltministerin Steffi Lemke verteufelt Biodiesel auf einmal nicht mehr. Wenn er in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen würde, dann wäre das eine feine Sache. Die Verbio-Aktie bleibt trotzdem unter Druck.

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt trübt sich zur Wochenmitte weiter ein. Der Dax rutschte nach der Xetra-Eröffnung auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember. Im frühen Handel belief sich das Minus zuletzt auf 0,99 Prozent auf 16.408,37 Punkte.

Gedämpfte Hoffnungen auf eine schnelle Leitzinssenkungen in den USA belasten. Die Vorgaben aus den USA und aus Asien sind negativ. In Asien stand das chinesische Wirtschaftswachstum im Fokus, das im abgelaufenen Jahr 5,2 Prozent betrug und damit die Zielvorgaben leicht übertraf. Der Immobilienmarkt bleibt aber unter Druck und die Konsumlaune der Menschen angeschlagen.

Der MDax der mittelgroßen Werte sank am Mittwoch um 1,54 Prozent auf 25 301,50 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,1 Prozent.

Lagarde spricht von Zinssenkungen!

Die EZB ist aus Sicht ihrer Präsidentin Christine Lagarde auf einem guten Weg, die Inflation im Euro-Raum zurückzubringen auf zwei Prozent. Sie sei nun zuversichtlich, dass die Europäische Zentralbank (EZB) dieses mittelfristige Ziel erreichen werde, sagte Lagarde am Mittwoch zu Bloomberg TV am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos.

"Wir sind auf dem richtigen Weg, wir bewegen uns in Richtung zwei Prozent", sagte sie. Sie werde aber noch nicht den Sieg erklären. "Nein, noch nicht." Die EZB werde im späten Frühling Daten aus den diesjährigen Tarifabschlüssen in den Ländern erhalten. "Wir werden wahrscheinlich viel mehr im April, Mai wissen," sagte sie. Diese Daten würden der EZB eine gute Vorstellung davon geben, wie sich die Inflation entwickeln werde.

Erwartungen an der Börse, wo bereits auf eine erste Zinssenkung im März oder April gesetzt wird, wollte Lagarde nicht kommentieren. "Börsen machen ihre Arbeit, sie haben ihre Zahlen, sie haben ihre Ziele," sagte sie. Sollten sie das Vorgehen der EZB falsch interpretieren, könnte dies Lagarde zufolge aber die Arbeit der EZB erschweren, die Inflation zu bekämpfen.

Erste Zinssenkungen stellt die Chefin der EZB bis zum Sommer in Aussicht. Auf einen genauen Monat wollte sich Lagarde allerdings nicht festlegen.

Verbio: Bundesumweltministerin äußert sich positiv

Kaum zu glauben, aber war. Nachdem Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) mit ihren Kampfansagen gegen Biosprit nicht nur den Kurs von Verbio tief in den Keller gedrückt hat, ist auf einmal alles nur noch halb so schlimm. Auf einmal befürwortet Lemke den Einsatz von aus Pflanzenölen gewonnenen Kraftstoffen - auch Biodiesel genannt - in der Landwirtschaft. "Wenn wir die für die Landwirtschaft reservieren können und dort einsetzen können, dann halte ich das auch als Umweltministerin für eine sinnvolle Lösung", sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag dem ARD-Hauptstadtstudio.

Lemke würde damit zumindest in Teilen von ihrem Plan abrücken, Biokraftstoffe schrittweise bis 2030 verbieten zu wollen. "Hier liegt der Teufel im Detail, wie eine solche Reservierung für den Landwirtschaftssektor oder eben auch für Wasserfahrzeuge gelingen kann", sagte Lemke.

Verbio oder CropEnergies sind nicht die ersten Konzerne, die unter dem permanenten Hin und Her der Ampelregierung zu leiden haben. Erst wird Biodiesel verteufelt und auf einmal ist es ein prima Lösung. Eine klare Richtung, mit der Unternehmen planen können und nicht weiterhin in eine unsichere Zukunft blicken, wäre doch eine feine Sache Frau Lemke. Meyer Burger kann davon auch ein Lied singen.

Meyer Burger: Abschied wird vorbereitet!

Angesichts gravierender Auswirkungen der Marktverzerrung in Europa rechnet Meyer Burger für das Geschäftsjahr 2023 derzeit mit einem Gesamtumsatz von ca. CHF 135 Mio., einem EBITDA-Verlust von mindestens CHF 126 Mio. und einer Cash-Position zum Jahresende von ca. CHF 150 Mio.

Während Meyer Burger das Wachstum des US-Geschäfts vorantreibt, das durch die führende Forschung und Entwicklung an den Standorten in Europa sowie die dort hergestellten Fertigungsanlagen unterstützt wird, bereitet das Unternehmen die Schließung der Modulproduktion in Deutschland vor. Für den Fall ausbleibender Maßnahmen der Politik zur Herstellung fairer Wettbewerbsbedingungen sollen auf diese Weise die derzeitigen, unhaltbaren Verluste abgestellt werden. Die Zellproduktion in Deutschland wird fortgesetzt, um den Hochlauf der Modulproduktion in den USA zu unterstützen.

Meyer Burger befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz über eine von Euler Hermes gedeckte Exportfinanzierung und verfolgt weiterhin zusätzliche Finanzierungsoptionen, einschließlich 45X und Darlehen des US-Energieministeriums. Darüber hinaus erwägt Meyer Burger die Beschaffung von Eigenkapital, vor allem zur Finanzierung des Baus von Zell- und Modulwerken in den USA.

SFC Energy: Folgeauftrag aus Singapur

Der Anbieter von stationären Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen vermeldet einen erneuten Großauftrag von einem Exklusivpartner. Oneberry Technologies aus Singapur bezieht weitere EFOY-Brennstoffzellen für innovative und nachhaltige Sicherheitsanwendungen. Der Auftragswert beläuft sich auf 2,1 Millionen Euro.

EFOY-Brennstoffzellen werden in Singapur bei Sicherheitslösungen für den Grenzschutz, Großveranstaltungen sowie Hochwasser-Frühwarnsysteme ohne Zugang zum Stromnetz eingesetzt.

dpa-AFX Analystenflash

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 30 (28) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 37 (34) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR KION AUF 38 (34) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 80 (72) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ABOUT YOU AUF 3,60 (4,20) EUR - 'UNDERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 6,30 (7,70) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 51,70 (61,00) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 21 (25) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

DZ BANK HEBT AIRBUS AUF 'KAUFEN' (HALTEN) - FAIRER WERT 174 (119) EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 43 (42) EUR - 'OVERWEIGHT'

ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 15,50 (15) EUR - 'OUTPERFORM'

ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR FUCHS SE AUF 48 (42) EUR - 'OUTPERFORM'

ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 82 (72) EUR - 'NEUTRAL'

ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 67 (59) EUR - 'NEUTRAL'

ODDO BHF SENKT WACKER CHEMIE AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 103 (165) EUR

ODDO BHF SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 43 (45) EUR - 'OUTPERFORM'

ODDO BHF SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 95 (110) EUR - 'OUTPERFORM'

ODDO BHF SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 34 (37) EUR - 'OUTPERFORM'

UBS HEBT MUNICH RE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 440 (376) EUR

UBS SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 82 (85) EUR - 'BUY'

Markus Weingran, Aktienexperte wO Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!