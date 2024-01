China gibt in Davos Wirtschaftswachstum bekannt & kostenloses Live Webinar am Abend

Werbung







Der Premierminister der zweitgrößten Volkswirtschaft China gab am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos die Wachstumsquote für das abgelaufene Kalenderjahr bekannt. Diese fiel mit 5,2 % ungewöhnlich hoch aus.



Aktuell treffen sich die wichtigsten Vertreter aus Wirtschaft und Politik zum Weltwirtschaftsforum in Davos, eine kleine Gemeinde in der Schweiz. Bei durchaus winterlichen Temperaturen in der höchstgelegenen Stadt Europas sprechen neben Wirtschaftsminister Robert Habeck oder Ursula von der Leyen auch Chinas Premierminister Li Qiang. Dieser gab am gestrigen Dienstag ein Wirtschaftswachstum für 2023 von 5,2 % bekannt, das Ziel war ein Wachstum von 5 %. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in China gehen anderweitige Quellen eher von einem geringeren Wachstum aus.









Wie Sie mit Discount- und Bonus-Zertifikaten profitieren - Live Webinar



Zusammen mit Ihnen starten wir am 17. Januar 2024 mit dem Live Webinar "Zertifikat vs. Aktie - wie Sie mit Discount- und Bonus-Zertifikaten profitieren" in das neue Jahr. Ab 18:30 Uhr wird Julius Weiß Ihnen die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen Anlageklassen vorstellen. Neben den Zinsen und der Volatilität wird Herr Weiss zusätzlich auf die Konstruktion der Zertifikate eingehen. Über den roten Button kommen Sie direkt zu unserer Webinar-Übersicht, über die Sie sich bequem 10 Minuten vor Beginn einloggen können - eine Anmeldung vorab ist nicht nötig.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC