Hamburg (ots) -Mit "CHARLES und wie er die Welt sah" hat Künstler Stephan Hippe eine einzigartige musikalische Biografie im Stile des französischen Kinos der 50iger Jahre geschaffen / Die schönsten Chansons Charles Aznavours, skurrile Geschichten, Original-Bild- und Film-Sequenzen mit legendären Wegbegleitern / Ein Stilbild der goldenen Epoche des ChansonsHamburg, 17. Januar 2024 - Zum 100. Geburtstag des großen Chansonniers Charles Aznavour hat der frankophile Hamburger Künstler, Stephan Hippe, eine einzigartige musikalische Biografie geschaffen, um das Werk des französischen Ausnahmekünstlers zu neuem Leben und Glanz zu erwecken. Sein Programm ist eine mitreißende Hommage voller Leben, Liebe, Leid und überraschenden persönlichen Begegnungen mit musikalischen Größen dieser Zeit wie Gilbert Becaud, Jacques Brel, Dalida, Edith Piaf oder Charles Trenet.Die multimedial inszenierte Lebensreisedes von Edith Piaf entdeckten Ausnahmekünstlers zeigt ein wechselvolles Leben voll Abenteuerlust, feinsinniger Ironie und und überbordender Lebensfreude. Noch im Alter von 94 Jahren war Aznavour mit seiner Musik auf allen Kontinenten unterwegs. Insgesamt schrieb er rund 1.300 Titel für sich und viele andere - in acht Sprachen, eine davon in Zeichensprache für Gehörlose. Genau 91 Alben hat Aznavour aufgenommen, die sich 180 Millionen mal verkauften - und nebenbei noch 80 Filme gedreht. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen, darunter den Ehrenoscar für sein Lebenswerk im Jahr 2018 und wurde von der New York Times zum Entertainer des Jahrhunderts gewählt.Die in Kooperation mit der Hamburger Kammeroper entstandene Produktion verspricht einen einzigartigen Theaterabend voller Geschichte und Geschichten mit hinreißender Musik, Überraschungen, Sinnlichkeit und Emotionen. Stephan Hippe, der dem Chanson als Kunstform früh verfiel, war auch dabei, als Charles Aznavour in Berlin seinen 90. Geburtstag feierte. Bei einem der letzten persönlichen Zusammentreffen autorisierte Aznavour Stephan Hippes Übersetzung von "Sa Jeunesse"."Ich stehe auf den Schultern eines 1,61 Meter großen Riesen"Die in deutscher Sprache erzählte, bildlich opulente Theater-Biografie zeichnet ein Zeitzeugnis der Goldenen Epoche des Chansons. Sämtliche Stücke hat Hippe textlich respektvoll abgestaubt und mit O-Tönen, Bildern, Filmausschnitten und natürlich viel Musik aufwändig arrangiert. Persönliche, bislang unveröffentlichte Erinnerungen der Familie Aznavour runden die Theater-Biografie ab, die in den nächsten Monaten bundesweit zu sehen ist.CHARLES und wie er die Welt sah - Tour 2024Trailer: https://youtu.be/FhBv_HVvEWU?si=sK9mQXMyTNhYjrKl- 18.01.2024 Kammeroper - Hamburg- 25.01.2024 Kulturbahnhof - Cloppenburg- 27.01.2024 Kulturwerk - Nienburg- 28.01.2024 Bürgerbahnhof - Wuppertal- 08.02.2024 Künstlerhaus - Hannover- 17.02.2024 Kurtheater - Horn Meinberg- 20. + 21.02.2024 Boulevard - Münster- 22.02.2024 Universum - Bünde- 25.02.2024 Kammeroper Hamburg- 01.03.2024 Peschkenhaus - Moers- 02.03.2024 Klosterhof - Lauffen- 03.03.2024 Kulturhaus Osterfeld - Pforzheim- 07.03.2024 Aschaffenburg- 08.03.2024 Alte Fabrik - Mühlhofen- 10.03.2024 Theater am Park - Bad Nauheim- 14.03.2024 Alte Weberei - Nordhorn- 15.03.2024 Klosterkirche - Remscheid- 16.03.2024 Cabaret Que Dortmund- 17.03.2024 Scala - Leverkusen- 19.03.2024 Kleines Theater - Bonn Bad Godesberg- 20.03.2024 Capitol - Mannheim- 04.05.2024 Johanniskirche - Brandenburg an der Havel- 05.05.2024 Kurtheater - Putbus- 24.05.2024 Kloster Steinfeld - Eifeler Musikfest - Eifel- 25.06.2024 Schlossfestspiele Neersen- 09.10.2024 Elbforum - Hamburg/Brunsbüttel- 15.11.2024 Talbahnhof Eschweiler