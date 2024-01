Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter VanEck listet heute zwei neue Burggraben-ETFs an der Deutschen Börse Xetra und der London Stock Exchange, so VanEck in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Mit dem VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (ISIN IE0007I99HX7/ WKN A3ELCY) können Anleger in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen investieren, die über einen sogenannten wirtschaftlichen Burggraben, also langfristige und stabile Wettbewerbsvorteile gegenüber ihrer Konkurrenz, verfügen. ...

