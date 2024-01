Die A1 Group übernimmt die Glasfaser-Infrastruktur von VX Fiber im oberösterreichischen Dietach. Damit werden rund 30 Kilometer Glasfaser und 1.500 Haushalte und Betriebe der Gemeinde in das größte Glasfasernetz von A1 integriert. Bestehende Breitbandverträge in Dietach bleiben von der Netzübernahme unberührt. Die Zusammenarbeit von A1 und VX Fiber ermöglicht es nun auch den rund 1.500 Haushalten in Dietach, neben den bestehenden regionalen Anbietern auch Produkte von A1 über das A1 Glasfasernetz zu bestellen.

