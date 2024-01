Der DAX-Konzern Zalando ist am Mittwoch an der Börse auf ein neues Rekordtief gefallen und scheint in seinem Abwärtstrend immer weiter nach unten zu driften. Seit Anfang des Jahres hat der Wert bereits 20 Prozent an Wert verloren. Ist hier keine Besserung in Sicht? Eine grauenhafte Performance hat die Zalando-Aktie mit Minus 20 Prozent seit Anfang des Jahres hingelegt und ist damit unter dem Strich der schlechteste Wert im DAX. Am Dienstag ging es ...

