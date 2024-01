Für die China Evergrande-Aktie (WKN: A2APDK) geht es seit Jahresbeginn fast Tag für Tag weiter bergab. Am 29. Januar wird sich das Schicksal des chinesischen Immobilienkonzerns entscheiden. Gibt es noch eine Chance auf Rettung? China Evergrande vorgestellt Die China Evergrande Group ist gemessen am Umsatz der zweitgrößte Immobilienkonzern in China. Er entwickelt und verkauft hauptsächlich Wohnungen an Personen mit mittlerem und höherem Einkommen. ...

