Sims Limited (ASX: SGM), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des Metallrecycling und Wegbereiter der Kreislaufwirtschaft in der Technologiebranche, wurde als nachhaltigstes Unternehmen des Jahres 2024 in den Corporate Knights Global 100 Index aufgenommen. Dabei handelt es sich um die insgesamt zehnte und höchste Platzierung des Unternehmens auf der Liste.

"Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in der Liste der Global 100 von 2024 den Spitzenplatz belegen. Diese Anerkennung unterstreicht unser Engagement für unsere eigene Nachhaltigkeit und auch unsere aktive Rolle bei der kreislaufwirtschaftlich strukturierten Bereitstellung von Metallen und Materialien in aller Welt für eine umweltfreundlichere Zukunft", so Stephen Mikkelsen, Chief Executive Officer und Geschäftsführer von Sims Limited. "Unser Ziel, zum Schutz unserer Umwelt eine Welt ohne Abfall zu schaffen, ist in unserer Geschäftsstrategie verankert und bildet gleichsam die Linse, durch die wir alle Aspekte unserer Geschäftstätigkeit betrachten. Durch die Bereitstellung sicherer, nachhaltiger Produkte, die unsere Kunden dabei unterstützen, ihre Kohlendioxidemissionen zu reduzieren und kreislaufwirtschaftliche Strukturen zu fördern, bringen wir unsere zielgerichtete Strategie voran."

Die wichtige Rolle, die Sims Limited bei der Unterstützung der globalen Dekarbonisierung spielt, zeigt sich darin, dass das Unternehmen im Geschäftsjahr 2023 etwa 8 Millionen Tonnen seiner eigenen Eisen- und Nichteisenmetalle recycelt und somit seine Kunden dabei unterstützt hat, durch die Nutzung recycelter Materialien anstelle von Rohstoffen etwa 11,6 Millionen Tonnen CO2-e zu vermeiden.

Sims Limited hat im Geschäftsjahr 2023 dank der hundertprozentigen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in seinen Betriebsstätten in Nordamerika hervorragende Ergebnisse im Hinblick auf die internen Nachhaltigkeitsziele und wichtige Fortschritte bei seinen Klimazielen erreicht. Darüber hinaus war 2023 zum dritten Mal in Folge das Jahr in der Geschichte des Unternehmens mit den wenigsten sicherheitsrelevanten Vorfällen, was die Führungsposition von Sims Limited im Bereich Nachhaltigkeit weiter unterstreicht.

Über den Corporate Knights Global 100 Index

Der Global 100 Index ist eine jährlich aufgelegte Rangliste der 100 weltweit nachhaltigsten Unternehmen, die von Corporate Knights, einem unabhängigen Medien- und Marktforschungsunternehmen, erstellt wird. Alle börsennotierten Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar werden anhand von 25 Leistungsindikatoren aus den Bereichen Ressourcenmanagement, Mitarbeiterführung, Finanzmanagement, nachhaltige Erträge und nachhaltige Investitionen sowie Lieferantenleistung bewertet. In die Liste werden nur diejenigen Unternehmen aufgenommen, die nachhaltige Lösungen in den Mittelpunkt ihres Geschäftsangebots stellen und erhebliche Investitionen tätigen, um ihre Kohlendioxidemissionen zu reduzieren. Die ungekürzte Liste der Global 100 für das Jahr 2024 kann auf der Website von Corporate Knights eingesehen werden.

Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitszielen und -ergebnissen von Sims Limited finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.simsltd.com

Über Sims Limited

Sims Limited wurde 1917 in Australien gegründet und ist im Bereich Metallrecycling und in der Bereitstellung kreislaufwirtschaftlicher Lösungen für die Technologiebranche weltweit führend. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 4.000 Mitarbeitende und betreibt in 14 Ländern mehr als 280 Betriebsstätten. Sims Limited übernimmt durch die Bereitstellung von Recyclingmaterialien und wiederverwendeten Produkten eine wichtige Rolle bei der Förderung kreislaufwirtschaftlicher Strukturen und bei der Dekarbonisierung. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der Australian Securities Exchange (ASX: SGM) notiert, die American Depositary Shares des Unternehmens werden in den USA am OTC-Markt (USOTC: SMSMY) gehandelt. Die Zielsetzung des Unternehmens, zum Schutz der Umwelt eine Welt ohne Abfall zu schaffen, treibt seine kontinuierliche Innovationstätigkeit und seine Führungsrolle in der Kreislaufwirtschaft voran. Weitere Informationen finden Sie unter www.simsltd.com.

