DJ Tesla senkt Preis für Model Y nach China auch in Deutschland

Von Brian Swint

NEW YORK (Dow Jones)--Tesla hat die Preise für sein Elektroauto Model Y auch in Deutschland gesenkt. Vor einer Woche hatte es bereits in China ähnliche Preisreduzierungen gegeben. Beide Länder sind für das Unternehmen sowohl große Produktionsstandorte als auch wichtige Absatzmärkte. Auf beiden hat die Konkurrenz durch lokale Hersteller von Elektroautos zuletzt erheblich zugenommen.

Tesla senkte den Preis für sein Model Y Long Range und Model Y Performance auf seiner Website um 5.000 Euro - ein Abschlag von mehr als 8 Prozent zu Vorwoche. Die günstigere Version des Model Y mit Hinterradantrieb wird mit 4 Prozent Preisrabatt angeboten. Tesla hat im vergangenen Jahr weltweit die Preise gesenkt, um konkurrenzfähig zu bleiben und den Kunden die wegen höherer Zinssätze teurere Autofinanzierung zu erleichtern.

In Deutschland kommt die Konkurrenz vor allem von Volkswagen. Der führende Autokonzern in Europa hat Tesla auf dem Heimatmarkt nach Marktanteil zuletzt überholt. Finanzvorstand Walter Mertl vom Wettbewerber BMW sagte zu Wochenbeginn, man habe beim Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor den Wendepunkt überschritten und erziele das meiste Umsatzwachstum nun mit Elektroautos, wie Reuters berichtete.

In China heißt Teslas größter Konkurrent BYD. Das Unternehmen lieferte im vierten Quartal erstmals mehr vollelektrische Fahrzeuge aus als Tesla. Die Tesla-Aktie ist seit dem 1. Januar um 12 Prozent gefallen, im vorbörslichen Handel am Mittwoch gab sie um weitere 1,7 Prozent nach.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2024 05:48 ET (10:48 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.