BYD hat am Dienstag sein KI-gestütztes Smart-Car-System präsentiert. Daneben gab der Autobauer bekannt, in den Bau von umfangreichen Testgeländen zu investieren. Die BYD-Aktie lässt im Zuge des schwachen chinesischen Marktumfeldes dennoch Federn.Das Smart-Car-System verspricht, die Sicherheit und den Komfort von Fahrzeugen drastisch zu erhöhen, indem Umgebungsveränderungen in Bruchteilen von Sekunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...