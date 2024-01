München (ots) -Gestern Abend musste die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der Handball-EM in Deutschland die erste Niederlage einstecken - 33:30 stand es am Ende für Frankreich, den Olympiasieger von 2020. Spannend war die Begegnung allerdings und lockte knapp acht Millionen (7,968 Mio.) Zuschauer vor den Bildschirm, das entsprach einem Marktanteil von 28,9 Prozent. Sogar über zwei Millionen (2,105 Mio.) der 14- bis 49-Jährigen begeisterten sich für die Übertragung im Ersten, der entsprechende Marktanteil lag bei 34,0 Prozent.Nun wartet auf das deutsche Team um Trainer Alfred Gislason in der Hauptrunde ein straffes Programm, alle zwei Tage wird gespielt, um die Halbfinalisten zu ermitteln. Die ARD überträgt zwei der vier Hauptrunden-Begegnungen live im Ersten und in der ARD Mediathek: Am Samstag, 20. Januar, ab 20:15 Uhr (Anwurf: 20:30 Uhr) das Spiel Deutschland - Österreich sowie am Mittwoch, 24. Januar, ebenfalls ab 20:15 Uhr (Anwurf: 20:30 Uhr) die letzte und vielleicht entscheidende Begegnung Deutschland - Kroatien. Alexander Bommes moderiert die Live-Übertragungen aus Köln, gemeinsam mit Experte Dominik Klein. Reporter ist Florian Naß mit Co-Kommentator Johannes Bitter.Darüber hinaus gibt es weitere Streaming-Angebote von der Handball-EM in der ARD Mediathek und auf sportschau.de: Bereits heute, 17. Januar sind die Begegnungen Dänemark - Niederlande und Slowenien - Schweden zu sehen, am Samstag, 20. Januar ist Frankreich - Island im Stream geplant.Weiterführende Informationen zu den Übertragungen von der Handball-EM in der ARD gibt es unter Eine Handvoll Wahnsinn (ndr.de) (https://story.ndr.de/handball-em/index.html).Programm:Samstag, 20. Januar 202420:15-22:30 UhrSportschau20:30 UhrHandball Europameisterschaft 2024Deutschland - ÖsterreichModeration: Alexander BommesReporter: Florian NaßExperte: Dominik KleinÜbertragung aus Kölnca. 22:15 UhrHandball-Europameisterschaft 2024Ungarn - KroatienFrankreich - IslandMittwoch, 24. Januar 202420:15-22:35Sportschau20:30 UhrHandball-Europameisterschaft 2024Deutschland - KroatienModeration: Alexander BommesReporter: Florian NaßExperte: Dominik KleinÜbertragung aus Kölnca. 22:15 UhrHandball-Europameisterschaft 2024Frankreich - UngarnÖsterreich - Islandca. 22:25 UhrFC Bayern München - 1. FC Union BerlinFußball-BundesligaDer 13. SpieltagReporter: Florian EcklZusammenfassung aus MünchenPressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deund NDR Presse und Kommunikation, Yvonne Müther,E-Mail: presse@ndr.de, Tel.: 040 - 4156 2300Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5693803