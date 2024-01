Nordex macht weiter Fortschritte und meldete einen Anstieg des Auftragseingangs um 16% auf 7,4 GW im GJ23 (eAR: Umsatz 6,2 Mrd. EUR ohne Serviceverträge) bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 0,84 Mio. EUR pro MW (GJ22: 0,84 Mio. EUR pro MW). Diese Entwicklung unterstreicht die Widerstandsfähigkeit von Nordex und zeigt vielversprechende Perspektiven auf, zumal mehr Aufträge aus nördlichen Ländern wie Deutschland, Schweden etc. kommen, was die durchschnittlichen Verkaufspreise und damit die Margen in Zukunft weiter erhöhen sollte. Auf Gruppenebene stieg der durchschnittliche Verkaufspreis pro MW in Q4 23 erneut auf EUR 0,84 Mio. (Q3 23: EUR 0,79 Mio.) aufgrund des verbesserten regionalen Mixes. Darüber hinaus sollte die Belebung des US-Geschäfts zum starken Gesamtwachstum von Nordex beitragen. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihre Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 22,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Nordex%20SE.





