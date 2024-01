Hannover (www.anleihencheck.de) - Der traditionell emissionsstarke Januar macht auch in diesem Jahr seinem Ruf alle Ehre, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, sowie Christian Ilchmann und Lukas-Finn Frese von der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "Covered Bond & SSA View" zum SSA-Segment.In der vergangenen Handelswoche konnten wir stolze zwölf Neuemissionen auf den Bildschirmen beobachten, unter ihnen der erste Floater des Jahres, so die Analysten der NORD/LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...