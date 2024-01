Goldman Top, Morgan Stanley Flop. Das fasst die Berichtssituation vom Dienstag an der Wall Street zusammen. Die Anleger zeigten sich insbesondere auch darüber enttäuscht, dass die Banken keine neuen positiven Impulse in den Ausblick für 2024 brachten. Positiv überraschte Goldman Sachs aber immerhin im Hinblick auf das 4. Quartal.Anzeige:Goldman Sachs (US38141G1040) hat die Erwartungen der Wall Street bei Weitem geschlagen. Die Stärke kam im Wesentlichen aus dem Aktienhandel (+26 %), dessen Umsatz im 4. Quartal beim Dreifachen lag, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...