Auch ohne unternehmensbezogene Neuigkeiten ging es für Plug Power gestern steil bergab. Nach einer Talfahrt von Minus zwölf Prozent markierte die Aktie ein neues 52-Wochen-Tief. Entspannung ist nicht in Sicht.Niedrigster Schlusskurs seit vielen Jahren An einem ohnehin unfreundlichen Handelstag, US-Anleger wurden gestern von einem erschreckend schwachen Empire State Index schockiert, fanden sich die Anteile von Plug Power mit einem Minus von 11,6 Prozent einmal mehr am Ende der Kurstafeln ein - Neuigkeiten aus dem Unternehmen gab es keine. Ein Grund für das schlechte Abschneiden der Aktie dürfte ein Downgrade beim Mitbewerber Nel gewesen sein, ein Analyst des Research-Hauses DNB Markets …