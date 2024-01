Die Börsen schalten in den Rückwärtsgang. Anlässlich enttäuschender Wirtschaftsdaten aus China sind am Öl- und Aktienmarkt am Mittwoch auf breiter Front Kursverluste zu beobachten. Im Schlepptau des Weltmarkts geben auch die hiesigen Heizölpreise wieder nach und fallen am Mittwochmittag um bis zu einen Cent bzw. Rappen je Liter. Die Nachfrage nach Heizöl gestaltet sich aktuell verhalten.Die Rohöl- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...