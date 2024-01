ABSTRACT: Ausgehend von der auf das Bitcoin-ETF-Approval durch die SEC eingeleiteten Korrekturbewegung ist nun zunächst einmal abzuwarten, ob die Bullen in der Lage sind, die $40.000 Marke zu halten, bis dahin gilt es in Bezug auf Long-Engagements geduldig zu sein. · Bitcoin Analyse am 17.01.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader· Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading - Bitcoin Handelsideen - Bitcoin Prognose & AusblickDas übergeordnete Bild für BitcoinQuelle: ...

