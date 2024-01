Der Euro hat am Mittwoch erneut nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete am Mittag 1,0873 US-Dollar. Mit zeitweise 1,0855 Dollar war sie zuvor auf den tiefsten Stand seit knapp einem Monat gefallen. Die EZB hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag etwas höher auf 1,0882 Dollar festgesetzt.Der Euro wird seit einigen Tagen von einem stärkeren Dollar belastet. Die US-Währung profitiert von Zweifeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...